Burza nadciąga nad Wrocław i Dolny Śląsk. Jest alert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych burzach z gradem dla niemal całej zachodniej ściany Polski. Dotyczy to także Dolnego Śląska. Oprócz miejscowego gradu zapowiadany jest także intensywny deszcz. Spadnie od 15 mm do 20 mm wody na metr kwadratowy. Wiatr osiągnie prędkość nawet do 75 km/h.

Ostrzeżenia na 3 maja IMGWS