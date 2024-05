Tragedia w lubińskim ogrodzie zoologicznym. Koza zmarła w męczarniach. Ktoś złamał zakaz dokarmiania zwierząt!

Pracownicy lubińskiego ZOO pożegnali emocjonującym wpisem w mediach społecznościowych jedną ze swoich podopiecznych. Była to koza sandomierska , która zmarła w wyniku ostrego zatrucia pokarmowego .

Teraz pracownicy dolnośląskiego ogrodu zoologicznego muszą zaopiekować się dwoma osieroconymi maluchami. Walka o ich przeżycie nie będzie łatwa, bo małe kózki mają dopiero kilka dni. ZOO ostrzega odwiedzających, że maluchy będą przez cały czas pod opieką ich pracowników.

- Co najmniej do końca weekendu młode z matkami będą wypuszczane wyłącznie na chwilę, pod nadzorem opiekunów - przekazuje ZOO w Lubinie.

Okazuje się, że całej tej tragedii można było uniknąć. Wystarczyło, żeby turyści odwiedzający Ogród Zoologiczny w Lubinie stosowali się do zakazu dokarmiania zwierząt. Choć dla wielu osób może wydawać się on przesadzony, zwierzęta, które otrzymają niewłaściwy pokarm, cierpią prawdziwe katusze - co w przypadku kozy z Lubina zakończyło się śmiercią.