Malownicze jeziora i wodospady na Dolnym Śląsku. TOP 15 miejsc nad wodą, które gwarantują bajeczne widoki. Pomysł na weekend!

Dolny Śląsk to wyjątkowo malowniczy region, który ma wiele do zaoferowania również amatorom wodnych przygód. Nie wszystkie miejsca nadają się do tego, żeby bez oporów się w nich pluskać, ale część z nich od dawna jest otwarta na turystów. Gdzie warto wybrać się wiosną? Te miejsca koniecznie trzeba odwiedzić!

Jezioro Leśniańskie, Złotnickie i zamek Czocha

W promieniu kilku kilometrów od siebie znajdują się dwa jeziora oraz zamek, który do dziś rozpala wyobraźnię turystów. Jeziora Złotnickie i Leśniańskie są zbiornikami zaporowymi na rzece Kwisie. Oba powstały na początku XX wieku i były odpowiedzią na wielką powódź z 1897 roku. W jej wyniku miejscowości położone na pograniczu Pogórza Karkonoskiego i Kotliny Jeleniogórskiej zostały niemal całkowicie zalane. Wylewająca się rzeka Bóbr zalała rynek we Wleniu, a Kwisa niemal całą Leśną. Poziom wody był tak wysoki, że sięgał dachów, a w Gryfowie Śląskim żywioł zniszczył most kolejowy.

Budowę zapory na Jeziorze Leśniańskim rozpoczęto w 1901 roku, a cztery lata później oddano ją do użytku. Na kamieniu węgielnym umieszczono wówczas napis:

Dolinom - dla ochrony

Falom - dla przekory

Wszystkim - na pożytek Dziś obiekt, do budowy którego użyto ponad 30 ton dynamitu, 20 tyś. m³ piasku, a także 460 ton stali jest najstarszym tego typu w Polsce. Dzięki niemu powstało również jezioro, po którym można pływać. Na miejscu wytyczono plażę, a w oddali widać XIII-wieczny zamek Czocha z zapleczem hotelowym i restauracyjnym. Jezioro Leśniańskie to sztuczne jezioro zaporowe, które powstało na początku XX wieku, żeby chronić lokalną społeczność przed skutkami powodzi. Na miejscu można wypożyczyć kajaki i rowery wodne. Jest również sztuczna plaża, gdzie można pograć w siatkówkę. Wikipedia Obronna i graniczna budowla zaczęła powstawać najpewniej z rozkazu Piastów w 1241 roku i przez wieki, bo do 1912 roku nie był przebudowywana. Zamek przeżył oblężenie husytów i wojnę trzydziestoletnią. Nie ucierpiał też w wyniku II wojny światowej, choć wojska sowieckie i okoliczni szabrownicy okradali go ze wszelkich cennych rzeczy. Po wojnie zamieszkali w nim uchodźcy z Grecji, trzymający w środku trzymali zwierzęta gospodarskie. Na początku lat 50. powstał z kolei Wojskowy Dom Wczasowy, którego próżno było szukać na mapach, a od lat 90. obiekt przeszedł w ręce spółki należącej do Agencji Mienia Wojskowego.

Jezioro Złotnickie, które powstała w latach 20. XX wieku znajduje się w odległości około 6 km od Jeziora Leśniańskiego. Jego pojemność wynosi 12,4 mln m³. Na miejscu znajdują się dwa ośrodki wypoczynkowe: Złoty Potok oraz Złoty Sen.

Polodowcowy Mały Staw w Karkonoszach. Jedno z najpiękniejszych górskich jezior w Polsce

W Karkonoszach nieopodal schroniska Samotni możemy podziwiać kocioł polodowcowy na zboczach Śląskiego Grzbietu, a na jego dnie Mały Staw, znajdujący się na wysokości 1183 m n.p.m. W letnich miesiącach temperatura wody nie przekracza tu 14 stopni Celsjusza, a jezioro niemal przez cały rok jest zamarznięte. Podobnie jak Duży Staw znajduje się pod ścisłą ochroną i można je podziwiać z drewnianego pomostu, który znajduje się nieopodal schroniska Samotnia. To jezioro polodowcowe, które ma 7 metrów głębokości, a temperatura wody nie przekracza tu 14 stopni Celsjusza. Obok Małego Stawu znajduje się schronisko "Samotnia", a wyżej położona jest "Strzecha Akademicka" Wikipedia

Ile zapłacimy za nocleg w Samotni? Cennik 2023

Górskie schroniska mają niepowtarzalny klimat i nic dziwnego, że wielu turystów decyduje się tu na nocleg. Jak wyglądają aktualne ceny za wynajem pokoju?

pokój nr 13 śp. Anny Czerwińskiej (jednoosobowy): 120 zł + 20 zł na konto (od poniedziałku do niedzieli)

pokój 2-, 3- osobowym: 90 zł (od niedzieli do czwartku), 110 zł (od piątku do niedzieli)

4-, 6-,7-, 8- osobowym: 70 zł (od niedzieli do czwartku), 90 zł (od piątku do niedzieli)

pakiet (nocleg, śniadanie, obiadokolacja): 180 zł (od niedzieli do czwartku), 200 zł (od piątku do niedzieli)

dzieci do lat 5 (nie zajmujące osobnego łóżka) bezpłatnie

Jak dotrzeć do Samotni? Dojdziemy tam spod świątyni Wang w Karpaczu Górnym (niebieski szlak). Trasa wynosi nieco ponad 4 km łagodnym szlakiem i zajmuje około dwie godziny.

Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich. Żółte Jeziorko, Purpurowe Jeziorko, Błękitne Jeziorko oraz Zielone Jeziorko

To zdecydowania jedna z tych atrakcji Dolnego Śląska, którą trzeba zobaczyć przynajmniej raz na własne oczy. Jeziorka na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego powstały w wyniku przedwojennej działalności niemieckich kopalni. Swój kolor zawdzięczają składowi chemicznemu podłoża i przez National Geographic zostały okrzyknięte jednym z 7 cudów Polski. Kilka kolorowych jezior, położonych w niedalekiej odległości od siebie to pozostałości po wydobyciu pirytu przez dawne kopalnie. Rudawski Park Krajobrazowy posiada atrakcję, która jest jednym z 7 cudów Polski. Klaudia Korfanty Najwyżej położone jest Zielone Jeziorko, a najniżej Żółte Jeziorko, które możemy oglądać jako pierwsze, bo jest usytuowane najbliżej wejścia i znajduje się po lewej stronie. Oba okresowo wysychają, więc nie zawsze dostrzeżemy w nich wodę. Wejście na teren parku jest darmowe. Samochód możemy zostawić na jednym z kilku płatnych parkingów. Część z nich posiada pola namiotowe i miejsca na camping oraz grilla i ognisko.

Na zwiedzanie wszystkich jeziorek potrzebujemy około dwóch godzin. Trasa, mimo że pod górę nie jest specjalnie wymagająca i powinny poradzić z nią sobie również małe dzieci.

Wodospadowy raj w Izerach i Karkonoszach idealny na lato

W niedalekiej odległości od siebie znajdują się malownicze wodospady w Izerach i Karkonoszach, w których można się kąpać bez względu na porę roku. Temperatura wody nie przekracza w wielu z nich kilkunastu stopni, ale amatorów wodnych szaleństw to nie odstrasza.

Wodospad Podgórnej w Przesiece jest jednym z najzimniejszych, a mimo to cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem morsów i również latem spotkamy tu tych, którzy chcą się błyskawicznie schłodzić. Górska atrakcja położona jest na wysokości 547 m n.p.m. To trzeci, co do wielkości, wodospad w Karkonoszach. Wyższe są tylko wodospad Kamieńczyka i wodospad Szklarki. Malownicze Kaskady osiągają wysokość 10 metrów, a po obu ich stronach znajdują się słupy granitu. Przed wodospadem umieszczono mostek, skąd można podziwiać górską atrakcję i wsłuchiwać się w szum wody. Wikipedia Wodospad Kwisy znajduje się w Świeradowie-Zdroju i został sztucznie utworzony na początku XX wieku, kiedy powstawało Jezioro Leśniańskie i Jezioro Złotnickie. Podobnie jak one stał się odpowiedzią na walkę z żywiołem po ogromnej powodzi, która zniszczyła okoliczne miasta i wsie w 1897 roku. Świeradowska atrakcja jest porównywana z Dzikim Wodospadem w Karpaczu, a latem przyciąga okoliczną społeczność jak magnes. To jeden z najbardziej malowniczych wodospadów w Izerach, a w niedalekiej odległości znajdują się kolejne dwa: Leśny oraz Poidło. To doskonały punkt wypadowy dla rodzin z dziećmi. Justyna Orlik Wodospad Kwisy nie jest dobrze oznakowany i być może w przyszłości pojawią się drogowskazy, dzięki którym bez problemu trafimy na miejsce. Żeby tam się dostać trzeba na wysokości Zakładu Przemysłu Drzewnego Świerad skręcić w lewo na most. Za nim znajduje się nieco płaskiego terenu, na którym można zaparkować samochód.

