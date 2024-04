Niesamowity pałac pod Wrocławiem. Trwa walka o jego uratowanie. Można go zobaczyć z bliska!

Ta budowla ma niezwykle początki, nie do końca jeszcze zbadane. Sięgają XII wieku, gdy powstała tutaj kaplica augustianów. Jednak już dziś wiadomo, że najstarsze odnalezione w tym miejscu fragmenty zabudowań, mogą pochodzić z początków XI wieku. Z pewnością można natomiast stwierdzić, co działo się w kolejnych wiekach w Sobótce-Górce.

Kaplica była zniszczona przez Husytów w XV wieku, a następnie odbudowana, a nawet rozbudowana, bo dodano do niej część mieszkalną. Opactwo zostało ponownie splądrowane podczas wojny trzydziestoletniej w XVII wieku i zaraz potem odbudowane. Na początku XIX wieku, wskutek sekularyzacji, obiekt trafia w ręce prywatne do Ernesta von Luttwitz. On adaptuje kompleks na cele i przeprowadza gruntowny remont. Jednak prawdziwa rewolucja przychodzi pod koniec XIX wieku, gdy pałac zostaje sprzedany Eugeniuszowi von Kulmitz. To on zdecydował o całkowitej przebudowie w formie neorenesansowego zamku i dobudowaniu części mieszkalnej (na lewo od charakterystycznej wieży). Dlatego dziś cały kompleks składa się de facto z trzech różnych budowli, pochodzących z różnych okresów, a wewnątrz mamy przemieszanie elementów gotyckich, renesansowych i neorenesansowych.