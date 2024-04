Średniowieczne grodzisko w dolnośląskim lesie. Ten 5-metrowy krzyż z początku XX wieku przypomina o rozpaczy pewnego ojca

Wies Bagno, niegdyś Heizendorf, należała początkowo do rycerza Poppo von Haugwitza. W pierwszej połowie XIV wieku, w skład jego ziem wchodziło także grodzisko, które leży około kilometra na zachód od miejscowości.

Bagno miało wielu właścicieli. Na początku XX wieku jego dzieje splotły się z Wrocławiem. Browarnik Georg Conrad Kissling, syn założyciela firmy "Conrad Kissling" - Georga Conrada Rudolfa Kisslinga, podupadał na zdrowiu. Przedsiębiorca z Wrocławia postanowił porzucić miasto i przeprowadzić się do położonego pośród lasów pałacu w Bagnie. Dziś w tym obiekcie rezydują Salwatorianie, którzy przejęli go bezpośrednio od rodu Kissling.

Conrad miał trzech synów: Wernera, Gunthera i Georga. To ten ostatni przejął po ojcu interes w 1922 roku, stając się ostatnim jego właścicielem. a potem go sprzedał i przeniósł się do zamku w Czachowie pod Trzebnicą.