Niedługo ruszy budowa końcówki Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Kiedy nią pojedziemy?

Co dalej ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia?

Dobre informacje dla kierowców poruszających się na południe i wschód od Wrocławia. W planach jest połączenie wschodniej obwodnicy Wrocławia z autostradą A4. Łącznik dojdzie do autostrady w rejonie…

W 2018 roku, po unieważnieniu przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie fragmentu prowadzącego od ronda ul. Grota-Roweckiego przez wieś Wysoka do al. Karkonoskiej w Bielanach Wrocławskich, zadanie rozbito na dwie części: projektową i budowlaną. Na początku 2020 roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wybrała firmę (Contek Projekt), która zaprojektowała ten odcinek. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych wyniósł 2,27 mln złotych.

Skompletowanie projektu i wszystkich pozwoleń miało nastąpić najpierw w czerwcu 2021 roku, później - dzięki aneksowi w umowie - w maju 2022 r. Do pełnej dokumentacji cały czas brakowało decyzji ZRID, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wydawanego przez wojewodę. Zielone światło udało się uzyskać dopiero w grudniu 2023 r.

Kilka tygodni później ogłoszono przetarg na budowę brakującego odcinka obwodnicy. Pierwotny termin otwarcia ofert to luty 2024 r., jednak ze względu na ponad 700 pytań otrzymanych od firm chcących wybudować drogę, przełożono go na 28 czerwca. Wtedy poznamy firmy, które chcą dokończyć WOW oraz to, czy ich stawki mieszczą się w zaplanowanym budżecie.

Jak informuje nas Michał Nowakowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, planowo budowa ostatniego fragmentu wystartuje w II połowie 2024 r. Zgodnie z harmonogramem, ma potrwać do 2,5 roku i zakończyć się pod koniec 2026 roku lub na przełomie 2026/2027.