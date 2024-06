Najlepsze wydarzenia w weekend we Wrocławiu. Gdzie pójść? Sprawdź, co ciekawego będzie się działo w mieście

Temperatura i brak opadów z pewnością zachęci wrocławian do wyjścia z domów. W piątek (7 czerwca) ma być około 21 st. C, w sobotę – 26 st. C, a w niedzielę – 21 st. C. Ten weekend, oprócz pogody, zadowoli nadmiarem imprez i wydarzeń.

Co ciekawego będzie się działo? Na pewno warto zajrzeć na otwarcie odnowionego Wzgórza Partyzantów. Dla mieszkańców przygotowano m.in. darmowe pamiątkowe monety i poczęstunek. Ciekawie zapowiada się także historyczny piknik w Kamionnej (gmina Kąty Wrocławskie), gdzie spotkamy średniowiecznych wojów i weźmiemy udział w warsztatach rzemieślniczych.

We Wrocławiu odbędą się także dwa duże koncerty: Dawida Podsiadły i Taco Hemingwaya. Dla fanów imprez są jeszcze Silent Disco i inne potańcówki. W ten weekend po mieście przejdzie marsz równości, rowerzyści przejadą w ogromnym peletonie, a na Odrze przepłyną kajaki w ramach Odra River Cup. To tylko część z zaplanowanych wydarzeń na weekend we Wrocławiu. Jest ich mnóstwo, szczegóły w naszej galerii: