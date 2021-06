Najbardziej dziurawe drogi w Polsce. Jak wypada Wrocław?

Tylko na niewiele ponad połowie naszych dróg, stan nawierzchni oceniono jako dobry. Z jednej strony dróg w Polsce przybywa - pod koniec 2003 roku mieliśmy tylko 226 km dróg ekspresowych i 405 km autostrad. Siedemnaście lat później do dyspozycji kierowców było już 1712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych. Z drugiej strony nasza infrastruktura drogowa nadal pozostaje z tyłu za europejskimi i światowymi liderami takimi jak np. Holandia, Szwajcaria lub Japonia. Ciekawe dane na ten temat znajdziemy w najnowszym raporcie GDDKiA, który przeanalizowali eksperci ubea.pl. Wskazują, że sytuacja w kraju pod względem stanu nawierzchni jest bardzo zróżnicowana. Trzeba tu pamiętać, że stan nawierzchni dróg przekłada się nie tylko na częstość naszych wizyt w warsztatach samochodowych, ale też na liczbę roszczeń kierowców o odszkodowanie za uszkodzenie auta na dziurach. Takie roszczenia są zwykle kierowane do ubezpieczyciela zarządcy drogi i wpływają potem na zwiększenie rocznej składki OC płaconej przez zarządcę.Na kolejnych stronach pokazujemy, jak wyglądają drogi w poszczególnych regionach kraju. Gdzie jest najmniej dziur, a gdzie najwięcej i jak na tle innych wypada pod tym względem Wrocław i Dolny Śląsk. Poszeregowaliśmy województwa od tych z najmniejszą liczba dróg w złym stanie do tych z największą.

gddkia