Przerażający widok! Pies spadł z wieży na Wielkiej Sowie i zginął na miejscu. Tragiczny wypadek nagrała kamera

Zarządca wieży widokowej na Wielkiej Sowie opublikował poruszające nagranie. W niedzielę (2 czerwca) popołudniowy odpoczynek na szczycie zakończył się tragedią. Film przedstawia scenę, jak piesek biega luzem na polanie. Niestety, właściciele nie upilnowali swojego czworonoga, który wbiegł po schodach na wieżę widokową, a po chwili spadł z dużej wysokości.

Psiak przez krótką chwilę trzyma się jeszcze na łapkach, po czym upada i umiera. Podbiegają do niego ludzie, wśród nich kobieta z innym psem na smyczy i sprawdzają, czy można pomóc zwierzęciu. Niestety, pies nie przeżył upadku i w konwulsjach zmarł po zaledwie kilku sekundach od zdarzenia.

Strażnicy zdecydowali się opublikować nagranie ku przestrodze dla turystów zabierających w góry czy do lasu swoje psy.

Moment wypadku psa na Wielkiej Sowie zarejestrowały kamery online:

- Mamy dla Państwa ważny apel! Wybierając się w góry, zawsze trzymajcie swoich pupilów na smyczy. Dziś (niedziela -red.) niestety tuż przed zamknięciem wieży doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Nigdy nie oceniamy zachowania turystów, ale wkładanie zwłok zwierząt do czarnego worka ... to także nasz dramat. Pies nie przeżył upadku z zewnętrznych schodów, przeskakując przez betonowy murek. Pamiętajcie, góry choć piękne, nie wybaczają błędów - podkreślili zarządcy w mediach społecznościowych.