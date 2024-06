Mateusz Żukowski przedłużył umowę ze Śląskiem Wrocław i szaleje na Ibizie. Zobacz zdjęcia

Mateusz Żukowski bawi się na Ibizie

Mateusz Żukowski podpisał ze Śląskiem Wrocław umowę na początku minionego sezonu. Kontrakt był na rok, ale po rozegraniu odpowiedniej liczby minut został przedłużony o kolejne dwa lata, do czerwca 2026 roku.

22-latek zadebiutował w trójkolorowych barwach 29 lipca ubiegłego roku podczas przegranych derbów Dolnego Śląska z Zagłębiem Lubin. Łącznie rozegrał 27 spotkań dla pierwszego zespołu i zdobył jednego gola. Zanim trafił do Wrocławia grał m.in. w Lechii Gdańsk, Glasgow Rangers i Lechu Poznań. We Wrocławiu potrzebował czasu, by wejść na wyższe obroty. Trener Jacek Magiera odesłał go nawet na pewien czas do rezerw. - Mateusz Żukowski pokazuje, że trzeba czasami na niego czekać. Niektórzy z zawodników potrzebują więcej czasu, żeby "odpalić’’. Celowo go odstawiłem na trzy mecze Ekstraklasy, aby w rezerwach nabrał pewności siebie - stwierdził Magiera.