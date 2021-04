Miliony na drogi na Dolnym Śląsku. Zobaczcie, co wybudują i wyremontują

Dopłaty bezpośrednie 2021. Ilu rolników złożyło już wnioski? ARiMR odpowiada ws. wydłużenia terminu

Minęło ponad 5 tygodni od rozpoczęcia naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie 2021. ARiMR dostała do tej pory od rolników z całej Polski niecałe 300 tysięcy wypełnionych formularzy. Jeszcze ok. miliona producentów rolnych czeka z wysłaniem wniosku przez aplikację eWniosekPlus. Czy zapadła decyzja w sprawie wydłużenia terminu? Zapytaliśmy o to agencję.