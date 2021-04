Nie ma dworca Wrocław Nadodrze, jest Odertorbahnhof Breslau. We Wrocławiu właśnie kręcą serial Dom pod Dwoma Orłami [ZDJĘCIA] Jarosław Jakubczak Kinga Czernichowska

We Wrocławiu trwają zdjęcia do nowego serialu w reżyserii Waldemara Krzystka. Na antenie TVP zobaczymy go w grudniu tego roku. W środę filmowcy mieli swój plan na dworcu Wrocław Nadodrze. Na ich potrzeby, na moment wrócił on do nazwy Odertorbahnhof Breslau. Zobaczcie zdjęcia z planu filmowego.