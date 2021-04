Rząd luzuje obostrzenia, ale nie na Dolnym Śląsku. Co się zmieni od poniedziałku?

Dolny Śląsk to jeden z regionów, w których sytuacja epidemiczna jest najgorsza. Najwyższe są u nas m.in. wskaźniki zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, najwięcej zajętych jest łóżek i respiratorów. Średnia zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska za ubiegły tydzień to 46,5.

- Dzisiejsza liczba zakażeń wynosząca 14 tysięcy to kontynuacja trendu spadkowego. Poprawia się również sytuacja w szpitalnictwie. Mamy zmniejszenie obłożenia łóżek o ponad 3 tysiące. Również pozytywne sygnały idą ze strony badań i zlecanych testów, te liczby maleją. W ostatnich dwóch tygodniach mamy redukcję zlecanych testów o jedną trzecią. To oznacza, że mniej osób z objawami przychodni do lekarzy rodzinnych - ogłosił w środę Adam Niedzielski.

- Apogeum trzeciej fali i apogeum hospitalizacji mamy za sobą. Ale cały czas poziom zakażeń i hospitalizacji są bardzo wysokie - zaznaczył minister zdrowia. - Analizując sytuację, staramy się patrzeć na regionu. A tu sytuacja jest zróżnicowana. Mamy regiony, w których częstotliwość występowania koronawirusa jest stosunkowo wysoka. Te regiony to województwo śląskie i dolnośląskie, a w dalszej kolejności wielkopolskie, łódzkie i opolskie - wyliczał Niedzielski. Właśnie w tych regionach nie będzie na razie żadnych zmian w obostrzeniach. Będą przedłużone co najmniej do 2 maja.