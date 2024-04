Internet jest bezlitosny - najlepsze memy o Śląsku Wrocław

Memy o Śląsku Wrocław

Śląsk Wrocław w ostatnich miesiącach przeszedł niebywałą metamorfozę. Od 0:3 w Pucharze Polski z KKS-em Kalisz, do 4:0 w ligowym meczu z Legią Warszawa. W tym czasie miał kilku trenerów.

W marcu 2023 roku WKS skompromitował się w pamiętnym meczu w Kaliszu (0:3).

- Wstyd roku. Musimy ten wynik wziąć na klatę - stwierdził wtedy ówczesny trener Śląska Ivan Djurdjević, którego dawno już nie ma we Wrocławiu.

Internet od razu to podłapał. W sieci pojawiły się memy po tym meczu. Po kolejnych słabych spotkaniach powstawały kolejne. Potem następne - po zmienia trenera.

Teraz się to zmieniło - śmieje się Wrocław, a nie: "śmieją się z Wrocławia". Sporo nowych memów pojawiło się po historycznym zwycięstwie 4:0 z Legią Warszawa. W wielu w roli głównej występuje Jacek Magiera, który jest niejako symbolem zmian w klubie.