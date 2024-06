Wrocławianka zauważyła w stawie egzotycznego gada! Skąd się tam wziął? Zobacz zdjęcia

Do nietypowego spotkania doszło niedawno w jednym z wrocławskich stawów na Strachocinie. Pani Aneta, którą zaciekawił głośny plusk w szuwarach, znalazła w nich nietypowe zwierzę. Jak relacjonuje, podobną sytuację miała kilka lat temu. Ale dopiero teraz udało się przyłapać intruza.

- Zaczęłam dostrzegać jak coś zeskakuje ze zwalonego drzewa do wody. Z racji tego, że są tam bobry myślałam, że któryś z nich wyleguje się na słońcu. Postanowiłam "upolować" gościa ze stawu, ale okazało się to trudne - byle ruch i chował się do wody - relacjonuje pani Aneta.