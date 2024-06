Wrocławski Ogród Botaniczny zachwyca także pod koniec wiosny! Oaza zieleni wybija się pośród bloków i kamienic

Pod koniec wiosny zieleń zdominowała uniwersytecki Ogród Botaniczny. Nie oznacza to jednak, że spacerując alejkami nie znajdziemy już żadnych kolorowych kwiatów. Oaza od wrocławskiego zgiełku jest pełna barw i zapachów, także tych które przywodzą na myśl parki z najdalszych zakątków świata.

Dalsza część tekstu - pod zdjęciem.

Ogród Botaniczny cały czas się zmienia. Trwają prace nad odbudową zniszczonej palmiarni, jednak do jej otwarcia jeszcze długa droga. Jeśli chcielibyście wesprzeć placówkę, możecie kupić bilet okolicznościowy, z którego środki zostaną przeznaczone na odbudowę obiektu.





Przejdź na kolejny slajd, żeby zobaczyć pozostałe zdjęcia >> Archiwum Polska Press

Niewątpliwie kojarzą się z nimi również bogate kolekcje sukulentów i kaktusów. Pracownicy wrocławskiego Ogrodu Botanicznego zadbali o każdy detal, tak aby odwiedzający czuli się jak podczas wyjazdu do Afryki lub Ameryki Południowej. Po wycieczce do szklarni, można odczuć prawdziwą ulgę na widok zacienionej ławeczki przy stawie. A to dopiero początek wycieczki.