Wrocławianie na zdjęciach z końca lat 90. Zobacz jak się zmieniliśmy na przestrzeni prawie trzech dekad! [ZDJĘCIA] MR

Nie tylko samo miasto ale także jego mieszkańcy zmienili się przez ostatnie 25 lat. Zobacz jak my, wrocławianie wyglądaliśmy i co robiliśmy pod koniec lat 90., a także jak przeobraziło się nasze miasto. Fredro, który padł ofiarą wandali, Poltegor czy parkowanie w niedozwolonych miejscach. To był Wrocław lat 90.! Zdjęcia pochodzą z archiwum Gazety Wrocławskiej i zostały wykonane przez naszych fotoreporterów.