Majówka w Sudetach Zachodnich. Mnóstwo interwencji dolnośląskiego GOPR. Ratownicy mieli mnóstwo pracy

Podczas tegorocznej majówki ratownicy z GOPR Karkonosze opublikowali apel do turystów, którzy wybrali się w długi majowy weekend w Sudety Zachodnie. GOPR-owcy uczulają, by w razie niebezpiecznych zdarzeń natychmiast kontaktować się ze służbami ratunkowymi, które działają na terenie górskim.

- Uwaga! W związku z ostatnimi wydarzeniami przypomniany że zgłoszenia wszystkich wypadków na terenach górskich powinny być zgłaszane do GOPR - Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pod numer 985, 601 100 300 bądź na 112. Są to jedyne numery alarmowe do zgłaszania zdarzeń na terenach górskich. Prosimy o rozwagę i korzystanie jedynie z podanych wyżej numerów - przekazują za pomocą mediów społecznościowych ratownicy.