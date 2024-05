Majówka na Partynicach. Tłumy mieszkańców Wrocławia przyszło obejrzeć wyścigi konne i inne atrakcje. Zobaczcie zdjęcia!

W piątek (3 maja) na torze wyścigowym we Wrocławiu na Partynicach odbyły się gonitwy. W programie było ich aż siedem na dystansach płaskich. Rywalizowali jeźdźcy na koniach pełnej krwi angielskiej (folbluty) oraz czystej krwi arabskiej (araby).

Do wyścigów zgłoszono 51 wierzchowców. Konie biegały na dystansach od 1400 metrów do 2200 metrów. Ale oglądanie wyścigów to niejedyna atrakcja na Partynicach. Wcześniej można było zwiedzić stajnie razem z przewodnikiem. Te wycieczki cieszyły się wielkim zainteresowaniem zwłaszcza wśród najmłodszych.