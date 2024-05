Chełmsko Śląskie. Nieodkryta perełka na Dolnym Śląsku. Tu na każdym kroku czuć historię!

Zapomniana wieś, która była miastem

Chełmsko Śląskie to wieś na Dolnym Śląsku położona na wysokości 500-550 m n.p.m. Znajduje się na terenie powiatu kamiennogórskiego w gminie Lubawka. Po czasach, gdy była miastem, został jej herb i budynek dawnego ratusza. Herb niezwykły, nadany Chełmsku w 1580 roku przez cesarza Rudolfa II przedstawia zwierzę, które przypomina skrzyżowanie lisa z wiewiórką z łapami lwa.

Spacer po Rynku jak podróż w czasie

Centrum Chełmska Śląskiego to niewielki Rynek na planie trapezu otoczony przepięknymi kamieniczkami. Pięć z nich to domy podcieniowe z XVIII-XIX w., pozostałe kamieniczki pochodzą z XVI, XVI i XVII wieku. Jest też ruina domu z XVII wieku pod adresem Rynek 27-28.

Chełmsko Śląskie znane nawet w Ameryce!

Z przewodnika dowiadujemy się, jak prężnie działającym miastem było Chełmsko w XVIII wieku. W 1787 roku pełne ręce roboty mieli tu piekarze, cukiernicy, ślusarze, garbarze, gorzelnicy, łaziebnicy, rękawicznicy czy pończosznicy. Był też kat i komornicy. Ale najwięcej mieszkało tu i pracowało tkaczy. I właśnie z tkactwa przez wieki miasto to słynęło w całej Polsce, Europie i na świecie!

Lata 1935-1940 r. Domowy warsztat tkacki fotopolska.eu

Tradycje tkactwa, sukiennictwa i płóciennictwa sięgają tu XVI w. Mimo zmian właścicieli (od 1298 r. miasto należało do Jeriko de Ysinburga i jego siostrzeńca Presecha de Gutinsteyna, w 1343 r. sprzedał je opatowi cystersów Mikołajowi II z pobliskiego Krzeszowa - było własnością klasztoru aż do kasaty zakonu w 1810 r.), burzliwej historii (wojen husyckich, starć na tle religijnymi między protestantami a katolikami), tragicznych pożarów (m.in. w 1567 i 1629 r.), Chełmsko Śląskie żyło i słynęło z uprawianego tam lnu oraz tkactwa i handlu wyrobami sukienniczymi. Można to poczuć, skręcając w ulicę, przy której stoi rząd historycznych drewnianych budynków - domów tkaczy.