Potrącenie rowerzystki przy przejeździe kolejowym na Brochowie we Wrocławiu. Poszkodowaną jest starsza kobieta

Do zdarzenia doszło w środę (24 kwietnia) przy skrzyżowaniu ul. Centralnej i Wiaduktowej na wrocławskim Brochowie.

Jak informuje naszego reportera świadek zdarzenia, kierująca czerwoną hondą uderzyła w bok roweru, którym jechała starsza pani. Na miejsce wypadku przyjechały dwie karetki pogotowia i policja.

- Rowerem kierowała 79-latka. Hondę prowadziła 70-latka. Z nieznanych jeszcze przyczyn doszło do zderzenia, w wyniku którego rowerzystka została zabrana do szpitala ze złamaną ręką i potłuczeniami - mówi nam kom. Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.