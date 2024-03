Najstarsze Centrum Obsługi Mieszkańca we Wrocławiu otwarte po remoncie. Kolejki będą mniejsze. Co tam załatwimy?

Choć COM przy ul. Zapolskiej 4 było otwarte, to przeprowadzany remont jednej z sali dawał się we znaki petentom. O problemach z długim czasem obsługi podczas rejestracji pojazdu, mieszkańcy informowali nas pod koniec zeszłego roku. Liczba okienek została ograniczona do trzech. Wtedy nawet sami urzędnicy radzili, aby samochody rejestrować w innych centrach. Pisaliśmy o tym tutaj: