Śmietniki w okolicach Rynku "opanowane" przez restauracje. Gdzie odpady mają wyrzucać mieszkańcy?

Wraz z otwarciem restauracji przybyło klientów, ale także śmieci, jakie restauracje produkują. Odpady pokonsumpcyjne z działalności gospodarczych powinny trafić do specjalnych pojemników, na odbiór których lokale gastronomiczne powinny mieć osobne umowy. Nie zawsze tak się dzieje, a mieszkańcy muszą dzielić pojemniki na odpady z restauracjami. Ma to duże znaczenie, bo miejsca nie starcza dla wszystkich, zwłaszcza gdy pracownikom nie chce się zgnieść kartonów i szybko zapełniają pojemniki. Zdarzają się nawet sytuacje, że odpady nie trafiają do śmietników, a resztki pożywienia walają się dookoła. Co więcej, niektóre restauracje składują śmieci nawet pod oknami swoich kuchni… Zobaczcie jak wyglądają takie miejsca w okolicach Rynku we Wrocławiu w naszej galerii.