Korek na A4 pod Wrocławiem. Za Kątami Wrocławskimi zepsuła się ciężarówka mk

Zdjęcie ilustracyjne / Lucyna Nenow / Polska Press

Korkuje się wjazd do Wrocławia autostradą A4. Przed zjazdem do Pietrzykowic (145. kilometr A4) zepsuła się ciężarówka. Pojazd blokuje lewy pas ruchu na jezdni w stronę stolicy Dolnego Śląska. Ruch odbywa się prawym pasem, a auta zatrzymują się w korku już za węzłem Kąty Wrocławskie. Usuwanie przyczyny zatoru może potrwać do godz. 10.