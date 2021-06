Karambol na drodze nr 8 w Kobierzycach. Tworzą się ogromne korki

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca osobowego opla jadący w stronę Kłodzka najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, zjechał na przeciwległy pas, uderzając w samochód ciężarowy scania, po czym odbił się od tego pojazdu i uderzył jeszcze w osobowego forda, który jechał za scanią - mówi Krzysztof Marcjan z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. - Pojazdy zostały mocno uszkodzone, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Zadziałały systemy bezpieczeństwa i co ważne, wszyscy mieli zapięte pasy. W innym razie mogłoby się to skończyć dużo gorzej.

W miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą trwać jeszcze do godziny 11.00. Tworzą się tam ogromne korki.