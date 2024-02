Jacek Sutryk ma jednego wiceprezydenta mniej. Kadrowe tąpnięcie w urzędzie miasta - Renata Granowska złożyła rezygnację

Renata Granowska tylko do końca lutego będzie piastowała urząd wiceprezydenta Wrocławia. Stanowisko to zajmowała od 2018 roku. O tym, że szefowej wrocławskich struktur nie po drodze z Jackiem Sutrykiem , wiadomo nie od dziś. W styczniu została odwołana ze stanowiska w Radzie Nadzorczej MPWiK we Wrocławiu.

Renata Granowska powalczy o Sejmik

Renata Granowska w nadchodzących wyborach samorządowych powalczy o Sejmik Województwa Dolnośląskiego, oczywiście z list KKW Koalicji Obywatelskiej. Ma drugie miejsce w pierwszym okręgu, co oznacza niemal pewny mandat. Granowska jest wymieniania wśród kandydatów do stanowiska marszałka Dolnego Śląska. Jeżeli tak ma się stać rzeczywiście, to czeka ją wewnątrz klubowe starcie z innym kandydatem KO do sejmiku - Jarosławem Rabczenką z Legnicy (jedynka z okręgu piątego). Środowisko legnickiego radnego miejskiego otwarcie mówi o jego marszałkowych ambicjach.

Wybory odbędą się 7 kwietnia.