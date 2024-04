Jeden z najbardziej zielonych hoteli w Polsce jest we Wrocławiu. The Bridge Wrocław MGallery wyróżniony w konkursie

22 kwietnia odbył się finał dwunastej edycji konkursu MP Power Awards. Do nagrody w kategorii "Zielony obiekt" nominowany został The Bridge Wroclaw MGallery, który znajduje się we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim.

Konkurs organizowany już od 12 lat przez MeetingPlanner.pl wyróżnia hotele, centra konferencyjne i obiekty wielofunkcyjne pod kątem organizacji wydarzeń stacjonarnych i online.

