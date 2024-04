Fińska sobota na wrocławskim lotnisku, rozbudziła zainteresowanie tym skandynawskim krajem szczęśliwych ludzi Bożena Kończal

Miniona sobota, 20 kwietnia, w hali odlotów Portu Lotniczego Wrocław upłynęła pod znakiem Finlandii. Była ku temu szczególna okazja, bowiem od kwietnia, kiedy to wprowadzono letnią siatkę połączeń, stolica Dolnego Śląska ma bezpośrednie połączenie z Helsinkami. Dzięki temu, każdy, kto marzył, by odwiedzić Świętego Mikołaja, poznać krainę Muminków, czy może zobaczyć niezwykłą przyrodę i architekturę klimatycznej stolicy Finlandii, może to zrobić o wiele szybciej i wygodniej niż dotychczas.