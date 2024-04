Izabela Bodnar ma 250-metrowy dom i... kredyt we frankach. Oto majątek rywalki Jacka Sutryka

250-metrowy dom, dwie działki i dwa kredyty. Tak wygląda majątek Izabeli Bodnar

Jednocześnie rywalka Jacka Sutryka zobowiązana jest do spłaty kredytu w walucie obcej. Ma do spłaty 191 tys. franków szwajcarskich. Dodatkowo, wraz ze swoim małżonkiem, ma do spłaty ok. 237 tys. euro w ramach innego kredytu.