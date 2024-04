Najbogatsze miasta na Dolnym Śląsku. Najnowszy raport nie zostawia złudzeń. Dolnośląskie gminy w krajowej czołówce

Gminy znajdujące się w ścisłej czołówce rankingu mogą sobie pozwolić na o wiele więcej inwestycji aniżeli te z jego końca. Na co są przeznaczane środki z dochodów podatkowych? M.in. na:

Najbogatsze gminy na Dolnym Śląsku - skąd ten sukces?

Spoglądając na listę najbogatszych gmin łatwo dostrzec pewną zależność - w ścisłej czołówce znajdują się te samorządy, na terenie których działają potężni pracodawcy - jak np. LG, czy KGHM , albo czerpią pokaźne korzyści z faktu, że są to miejscowości turystyczne.

Oczywiście inwestycje światowych gigantów to tylko jeden z czynników składających się na sukces samorządu. Niezwykle ważna jest również kreatywność mieszkańców, otwarcie na nowe technologie, czy spójna koncepcja rozwoju.

W skali kraju najbogatszą gminą jest Kleszczów w województwie łódzkim. Tam dochody podatkowe na mieszkańca to... 23773,77 złotych. Drugie Sulmierzyce (woj. wielkopolskie) mają dochody na poziomie 11465,48 zł na mieszkańca. Trzeciego miejsca nie zdradzamy bo to już dolnośląska gmina, a te znajdziecie w galerii. Co ciekawe - wszystkie z 15 prezentowanych gmin znalazły się w polskim TOP 100 gmin z najwyższym wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca na rok 2024.

Kliknij w przycisk poniżej i zobacz, które dolnośląskie gminy są najbogatsze.