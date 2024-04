Wrocław coraz gorszym miastem do życia. Najnowszy ranking potwierdza to, co mieszkańcy widzą sami Michał Perzanowski

We Wrocławiu jest wysoka przestępczość, kiepski dostęp do lekarzy i mała dostępność mieszkań. Tak wynika z rankingu portalu Business Insider "Ranking najlepszych miast do życia", w których Wrocław zajął 10. miejsce. Ex aequo z Gorzowem Wielkopolskim. Lepiej żyje się m.in. w Szczecinie, Poznaniu, Lublinie czy Olsztynie. A dlaczego?