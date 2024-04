Nowoczesne Muzeum Ceramiki w zabytkowym pałacu w Bolesławcu już otwarte. Byliśmy w środku, zobaczcie zdjęcia!

Ceramiczna stolica Polski z muzeum w pałacu

Bolesławiecka ceramika jest słynna na całym świecie, a Bolesławiec - niewielkie dolnośląskie miasto - uznaje się za ceramiczną stolicę Polski. Teraz zyskało ono nowe niezwykłe muzeum w zabytkowym pałacu Pucklera. Miasto wykupiło go od powiatu za 2,5 miliona złotych i, dzięki funduszom norweskim, odrestaurowało i przystosowało do celów muzealnych. Dziś to połączenie nowoczesności, światowego designu z zabytkową zabudową.

Pałac Pücklera przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu oferuje więcej miejsca niż poprzednie siedziby Muzeum Ceramiki.