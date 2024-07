Ponad 27 mln zł dla Śląska od Ekstraklasy za sezon 2023/24. „Nie wydamy tego na spłatę długów, bo ich nie mamy”

Kluby nie otrzymują jednorazowo pieniędzy za cały sezon. Jest to podsumowanie wszystkich wpływów, jakie dostały od Ekstraklasy S.A. w trakcie rozgrywek 2023/24. – Pieniądze są wypłacane w czterech transzach. Pierwsza jeszcze w lipcu, przed startem sezonu. Kolejne jesienią, na początku roku i po zakończeniu rozgrywek. Tę ostatnią otrzymaliśmy kilka tygodni po sezonie. W Śląsku zakończyliśmy już rozliczanie rozgrywek 2023/24 – powiedział w rozmowie z nami Michał Mazur, dyrektor zarządzający Śląska.

Między wypłatami dla medalistów a pozostałymi klubami jest stosunkowo duża różnica. Wynika to z faktu, że kluby, które reprezentują Polskę w europejskich pucharach, otrzymują dodatkową premię. Jak tłumaczy Michał Mazur, część pieniędzy otrzymanych od Ekstraklasy zostanie przeznaczona na występ WKS-u w eliminacjach Ligi Konferencji. – Nie wydamy tego na spłatę długów, bo tych na ten moment nie mamy. Oczywiście są pewne zobowiązania finansowe, ale spłacamy je na bieżąco. Co do europejskich pucharów, uważam, że nie można na nich stracić, nawet jeśli klub występuje jedynie w eliminacjach. Sęk w tym, że UEFA płaci z pewnym opóźnieniem, a za czarter samolotu na Łotwę (24 lipca Śląsk zagra z Rigą FC – przyp. red.) musimy zapłacić kilkadziesiąt tysięcy euro z góry – mówi dyrektor zarządzający wicemistrzów Polski.