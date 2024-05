Groźna substancja przy Odrze we Wrocławiu? Należy zachować ostrożność przy ul. Na Grobli! Pracują tu inspektorzy ochrony środowiska

Akcja straży przy Odrze. Inspekcja bada próbki

- Przede wszystkim zabezpieczaliśmy przedostawanie się substancji do Odry. Zbudowaliśmy zaporę z rękawów sorpcyjnych i balotów słomy, która jest naturalnym sorbentem - mówi "Gazecie Wrocławskiej mł. kpt. Damian Górka.

Skąd substancja w pobliżu Odry? Inspektorzy wyjaśniają

W poniedziałek rano na miejscu zjawili się inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz pracownicy MPWiK. Pobierane są próbki do dalszych badań. Wrocławianie otrzymali zapewnienie, że woda nie dostała się do Odry i ponadto nie trafi też do stacji uzdatniania.