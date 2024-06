Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 23.06

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 23.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w dolnośląskim.

Gdzie obecnie (23.06 4:02) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław ul Bujwida od 22.06 godz. 18:57 do 23.06 godz. 7:45 powiat milicki Czatkowice od 22.06 godz. 16:37 do 23.06 godz. 12:00 powiat strzeliński Gęsiniec, Gościęcice Dolne, Średnie, Górne, Kuropatnik. od 18.06 godz. 16:22 do 18.01 godz. 20:30 powiat wrocławski Wilczyce, ul. Wrocławska i przyległe

23.06 od godz. 2:06 do 12:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. Goduszyńska 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50B, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62A. od 25.06 godz. 8:00 do 26.06 godz. 14:00 Jelenia Góra, ul. Cervi 3.

27.06 od godz. 8:00 do 14:00

Legnica miejscowości Legnica ul. Senatorska 21 brak prądu

26.06 od godz. 8:00 do 10:00 miejscowości Legnica ul Boiskowa, ROD "Wypoczynek", Jaworzyńska 151-163, Wilcza, Borsucza - brak prądu

27.06 od godz. 11:00 do 16:00 miejscowości Legnica ul. Hetmańska Herbapol - brak prądu

29.06 od godz. 8:00 do 11:00 Wrocław Wrocław Krzyki: Grójecka od 11 do 17 i od 12 do 18, Skierniewicka od 7 do 11 i 16, Ślężna od 173 do 211 nieparzyste, Sokola od 71 do 81 i od 62 do 68 oraz dz.96, Sochaczewska 1, Akacjowa 17, Kutrzeby od 91 do 109 nieparzyste, Wittek od 11 do 27 nieparzyste.

24.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Cholewkarska dz.1/3 i dz.17/6.

24.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Starogajowa od 66 do 68 parzyste, Boguszowska 79, Sieroszowicka dz.6/3 i dz.5/3, Wróblowicka.

25.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Ulanowskiego 23 i 23a, Orla 15.

25.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Zagony 42 i 47, Mińska od 3 do 7 i od 4 do 10 oraz dz.5/2 i dz.9/4, Stanisławowska 103.

26.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Chińska od 1 do 5 i od 2 do 4, Polna od 1 do 5 i 4, pl. Mongolski od 1 do 3 i od 2 do 4, 3-go Maja 1b, Komandorska od 53d do 53h.

26.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Podwale od 5 do 7, 6, od 45 do 47 i 46, Czysta od 1 do 5 i od 2 do 4 oraz dz.53/2.

26.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Zagony 42 i 47, Mińska od 3 do 7 i od 4 do 10 oraz dz.5/2 i dz.9/4, Stanisławowska 103.

27.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Leonarda da Vinci od 1 do 5 i od 2 do 6.

27.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Zagrodnicza od 13 do 13b, Zielna, Farna, Rycerska, Krzywoustego od 257 do 273 i od 250 do 260 oraz przepompownia ścieków "Widawa", Odrodzenia Polski od 1 do 31 i od 2 do 28 oraz dz.13/1, Skarbu Zakrzowskiego od 1 do 13 i od 2 do 10, Jagiellońska od 1 do 17 i od 2 do 10, Marynarska od 1 do 31 i od 2 do 6a, Stoczniowa od 9 do 21 i od 2 do 8a, Okrętowa 6, Masztowa od 1 do 17 i od 2 do 12.

27.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Stare Miasto: Zachodnia od 20 do 22 parzyste, Zgorzelecka 1.

27.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: pl. Kościuszki od 7 do 9 i od 8 do 10 oraz dz.6/51 i dz.6/50.

28.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Lubelska od 27 do 111a i od 24 do 114a, Chełmska od 13 do 43 i od 14 do 44, Białostocka od 17 do 45 i od 6 do 14, Zamojska od 1 do 29 i od 2 do 36.

1.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Wszystkich Świętych 2 oraz dz.19/4, pl. Jana Pawła II od 28 do 28g.

1.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Holenderska od 43 do 53 nieparzyste, Brodzka od 176 do 156 i od 165 do 159.

2.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Gałczyńskiego 1 oraz dz.4/2, Diamentowa 1 i od 2 do 6, Kutrzeby od 44 do 54 parzyste, Traktorowa od 2 do 10 parzyste, Komandorska od 18 do 18a.

2.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Stawowa od 11 do 23, od 12 do 20 i 44 oraz dz.75/9, Piłsudskiego od 76 do 88 parzyste oraz dz.75/9.

2.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Rubczaka od 13 do 25 i od 16 do 20, Trzmielowicka od 1 do 9 nieparzyste, Średzka 41, Brodzka od 176 do 156 i od 165 do 159.

3.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Bezpieczna od 1 do 83 nieparzyste, Obornicka od 92 do 106 parzyste, Łopianowa, Meliorancka, Rzemieślnicza, Ostowa, Strażacka od 65 do 73 i od 82 do 90, Kominiarska od 32 do 42 i od 33 do 43, Grawerska od 10 do 104 parzyste.

3.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Brodzka od 176 do 156 i od 165 do 159, Stabłowicka od 125 do 149 i od 134 do 168, Towarowa 3, Zarembowicza od 1 do 37 i od 2 do 36 oraz dz.11/3, Rdestowa od 1 do 7 i od 2 do 18, Strachowicka od 62 do 64 parzyste, Graniczna od 145 do 153 i 161 nieparzyste, Skarżyńskiego od 1 do 19 i od 2 do 36 oraz dz.1/188, Wardzyńskich, Desantowa.

4.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Borowska od 1 do 3 nieparzyste.

4.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Norwida od 29 do 31 nieparzyste, Chałubińskiego od 4 do 6 parzyste oraz dz.24/2 i dz.24/4.

4.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Stawowa od 21 do 25 nieparzyste oraz dz.75/9, Piłsudskiego od 81 do 93 nieparzyste oraz dz.75/9.

4.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Brodzka 176 do 156 i 165 do 159, Starogajowa od 91 do 113 i od 66 do 116, Boguszowska od 84 do 86 parzyste, Staroleska 1, Jeleniogórska od 91 do 121 i od 116 do 120, Stabłowicka od 1 do 19 i od 2 do 74, Płużna dz.17/12 i dz.19/8 do 9, Rodła dz.17/4, Chrzanowskiej.

5.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Halskiej 5 i od 2 do 20 oraz dz.5/16, dz.6/11, dz.6/12 i dz.6/21, Gardy.

5.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Piłsudskiego od 91 do 95 i od 90 do 92, Stawowa 24.

5.07 od godz. 7:00 do 16:00

powiat bolesławiecki Bolesławiec, ul. Zabobrze, Jasna - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

24.06 od godz. 7:30 do 9:00

Bolesławiec, ul. Zabobrze - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

24.06 od godz. 7:30 do 9:00 Bolesławiec, ul. Zabobrze 127, 129, 131, 133, 135, 137, 176, 178, 180, 181, 186, 188, 190, Kamienna od 1 do 9, Bazaltowa od 1 do 9.

24.06 od godz. 9:00 do 16:00 Bolesławiec, ul. Zabobrze, Jasna - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

24.06 od godz. 16:00 do 19:00 Bolesławiec, ul. Zabobrze - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

24.06 od godz. 16:00 do 19:00 Bronowiec, od 1 do 11.

25.06 od godz. 8:00 do 16:00 Otok, Rakowice - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.06 od godz. 7:30 do 9:00 Brzeźnik, od 63 do 84 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.06 od godz. 7:30 do 9:00

Otok, 35, 37, 39, 87B, 88, 89, 91, 95, 98,

Rakowice, 40B, 40E, 41A, 41D, 41E, 42B, 43, 45, 46, 46A, od 47 do 47C, od 48 do 51A, 52, 53, 53A, 53B, 53E, 54, 56A, 124, 126.

26.06 od godz. 9:00 do 15:00 Brzeźnik, od 28 do 28C, od 47 do 62.

26.06 od godz. 9:00 do 13:00 Brzeźnik, od 63 do 84 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.06 od godz. 14:00 do 16:00 Otok, Rakowice - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.06 od godz. 15:00 do 18:00 Brzeźnik, od 63 do 84 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.06 od godz. 7:30 do 9:00

Poświętne, od 11 do 20.

27.06 od godz. 8:00 do 16:00

Brzeźnik, od 28 do 28C, od 47 do 62.

27.06 od godz. 9:00 do 13:00 Brzeźnik, od 63 do 84 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.06 od godz. 14:00 do 16:00 powiat dzierżoniowski Dzierżoniów ul. Kilińskiego 8 i 10A; Mostowa - cała, Nowowiejska od nr 13 do nr 22B.

25.06 od godz. 9:00 do 14:00 Złoty Stok ulice Kasprowicza - cała, Żeromskiego - cała, Prusa -cała.

26.06 od godz. 9:00 do 15:00 Bielawa ul. Lipcowa cała

27.06 od godz. 7:00 do 9:00 Ratajno: obręb działek numer 257/3.

28.06 od godz. 7:00 do 16:00 Dzierżoniów ulica Batalionów Chłopskich

2.07 od godz. 8:00 do 12:00 Dzierżoniów ulica Zielona

2.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat jaworski miejscowości Męcinka: od nr 12 do 36, od nr 72A do 78, od nr 98 do 113 - brak prądu

26.06 od godz. 9:00 do 17:00

miejscowości Kondratów od nr 1 do nr 27- brak prądu

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat kamiennogórski Szarocin, od 51 do 110.

25.06 od godz. 8:00 do 11:00 Szarocin, od 4 do 40.

25.06 od godz. 10:00 do 14:00 Gorzeszów, 1, 1A, od 17 do 32, od 76 do 118.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat karkonoski Siedlęcin, ul. Słoneczna działka budowlana 224/8, 224/9, 224/11.

24.06 od godz. 8:00 do 14:00

Komarno, 132, 133.

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 Łomnica, Osada Śnieżka od 25 do 45.

24.06 od godz. 8:30 do 10:00 Kowary, ul. Pensjonatowa, Sanatoryjna 1 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

25.06 od godz. 8:00 do 9:00

Szklarska Poręba, ul. 11 Listopada 16, 18, 18A, 22, 22A, 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 39, 31, 33, 35, place budów.

25.06 od godz. 8:00 do 12:00 Kowary, ul. Sanatoryjna 2 Pałac Nowy Dwór, Zamkowa 11, 13, 15.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Miłków, ul. Łąkowa 18, działka budowlana 366/3.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Piechowice, Jeleniogórska od 2 do 6, Łąkowa 1, 1A, Widok od 1 do 6, Pakoszowska 43, 45, 47, 49, 51, 67A, 67B, 69, 71, 73, Piastów 1 do 19, nieparzyste od 21 do 41 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.06 od godz. 8:00 do 9:00 Piechowice, ul. Bobrowa, Stroma od 1 do 14, Piastów od 26 do 42, od 43 do 51 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.06 od godz. 8:00 do 9:00

Wojanów, 57A.

26.06 od godz. 8:00 do 15:00 Piechowice, ul. Bobrowa, Stroma od 1 do 14, Piastów od 26 do 42, od 43 do 51 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.06 od godz. 19:00 do 21:00 Piechowice, Jeleniogórska od 2 do 6, Łąkowa 1, 1A, Widok od 1 do 6, Pakoszowska 43, 45, 47, 49, 51, 67A, 67B, 69, 71, 73, Piastów od 1 do 19, nieparzyste od 21 do 41 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.06 od godz. 19:00 do 21:00

Piechowice, ul. Bobrowa, Stroma od 1 do 14, Piastów od 26 do 42, od 43 do 51 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.06 od godz. 8:00 do 9:00 Kowary, ul. Pensjonatowa, Sanatoryjna 1 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.06 od godz. 8:00 do 9:00

Piechowice, Jeleniogórska od 2 do 6, Łąkowa 1, 1A, Widok od 1 do 6, Pakoszowska 43, 45, 47, 49, 51, 67A, 67B, 69, 71, 73, Piastów od 1 do 19, nieparzyste od 21 do 41 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.06 od godz. 8:00 do 9:00 Kowary, ul. Sanatoryjna 2 Pałac Nowy Dwór, Zamkowa 11, 13, 15.

27.06 od godz. 8:00 do 14:00 Piechowice, ul. Bobrowa, Stroma od 1 do 14, Piastów od 26 do 42, od 43 do 51 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.06 od godz. 19:00 do 21:00 Piechowice, Jeleniogórska od 2 do 6, Łąkowa 1, 1A, Widok od 1 do 6, Pakoszowska 43, 45, 47, 49, 51, 67A, 67B, 69, 71, 73, Piastów od 1 do 19, nieparzyste od 21 do 41- chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.06 od godz. 19:00 do 21:00

powiat kłodzki Długopole Górne nr 137,138,142,155,156 B,157, działka numer 30

25.06 od godz. 8:00 do 15:00 Podzamek nr 43 i 12-39

26.06 od godz. 9:00 do 15:00 Polanica ul. Piekielna Góra nr 1-11

27.06 od godz. 8:00 do 14:00 Pławnica

27.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat legnicki miejscowości Michów nr 15A i hydrofornia - brak prądu

24.06 od godz. 11:00 do 15:00

miejscowości Goliszów od nr 71 do 77 - brak prądu

25.06 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowości Gniewomirowice dz. 328/195, 328/192 brak prądu

25.06 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Jaroszówka kolonia - brak prądu

27.06 od godz. 9:00 do 15:00 miejscowości Kwiatkowice nr od 27a do 47 brak prądu

28.06 od godz. 9:00 do 17:00

Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubański Mściszów, od 3 do 21.

24.06 od godz. 8:30 do 13:30 Wesołówka - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

24.06 od godz. 14:00 do 18:00 Pisaczów - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

24.06 od godz. 14:00 do 18:00 Zaręba, ul. Słowackiego, Osiedlowa, Lipowa, Rolnicza, Słoneczna, Podgórna, Wąska.

24.06 od godz. 16:00 do 18:00 Radostów Dolny, od 1 do 10A, od 16 do 17G, Radostów Średni, od 1 do 52A - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

25.06 od godz. 7:30 do 8:30 Radostów Dolny, od 7A do 77 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

25.06 od godz. 7:30 do 8:30 Radostów Dolny, od 1 do 10A, od 16 do 17G, Radostów Średni, od 1 do 52A - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

25.06 od godz. 14:00 do 16:00

Radostów Dolny, od 7A do 77 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

25.06 od godz. 14:00 do 16:00 Świeradów Zdrój, ul. Rolnicza, działka budowlana 29/4.

26.06 od godz. 8:00 do 12:00 Kościelnik Górny, od 36 do 41.

26.06 od godz. 8:30 do 13:30

Świeradów Zdrój, ul. Izerska, działka budowlana 17/4.

27.06 od godz. 8:00 do 12:00 Lubań, ul. Leśna od 31 do 40, Skalnicza 1.

27.06 od godz. 8:30 do 13:30 Siekierczyn, 345, od 347 do 368 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.06 od godz. 8:00 do 10:00 Siekierczyn, 369, od 372 do 376, od 378 do 380, 384, 389, działka budowlana 1455/1.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Lubań, ul. Leśna od 31 do 40, Skalnicza 1.

28.06 od godz. 8:30 do 13:30

Siekierczyn, 345, od 347 do 368 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.06 od godz. 13:00 do 15:00 powiat lubiński miejscowości Składowice (w tym przysiółek Zalesie) - okolice numerów/ulic: 1, 1 D<->L, od 2 <-> do 50, ul. Dworska, ul.Folwarczna, ul. Jonstona, ul. Parkowa, ul. Wietrzna, działki budowlane przy w/w numerach/ulicach; ujęcia wody: U-301, U-303 (R-954-11 / LGU95491); pompownia wody; betoniarnia, inne - brak prądu

24.06 od godz. 7:00 do 15:00 miejscowości Krzeczyn Wielki 31 (sklep Lewiatan) - brak prądu

25.06 od godz. 7:00 do 9:00 miejscowości Krzeczyn Wielki 31 (sklep Lewiatan) - brak prądu

25.06 od godz. 15:00 do 18:00 miejscowości Rynarcice Oczyszczalnia Ścieków - brak prądu

28.06 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowości Orsk Oczyszczalnia Ścieków - brak prądu

28.06 od godz. 11:00 do 18:00

powiat lwówecki Krobica, od 1 do 16, Mroczkowice od 67 do 68, od 72 do 74, Kamień od 1 do 9A.

25.06 od godz. 8:00 do 15:00

Chmieleń, od 33 do 97.

26.06 od godz. 8:00 do 15:00 Dębowy Gaj - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.06 od godz. 7:30 do 9:00 Radomice, działka budowlana 201/27, 201/28.

27.06 od godz. 9:00 do 14:00 Dłużec, 32a, działka budowlana 203.

27.06 od godz. 9:00 do 14:00 Dębowy Gaj - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.06 od godz. 17:00 do 19:00 Rakowice Małe, domki letniskowe przy jeziorze.

28.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat milicki Godnowa od nr 9 do 40, dz. 100/1, dz. 60/2, dz. 77/6 i działki przyległe. Gm. Milicz.

26.06 od godz. 8:00 do 9:00

Godnowa od nr 9 do 24, dz. 100/1, dz. 60/2, dz. 77/6 i działki przyległe. Gm. Milicz.

26.06 od godz. 9:00 do 15:00 Godnowa od nr 9 do 40, dz. 100/1, dz. 60/2, dz. 77/6 i działki przyległe. Gm. Milicz.

26.06 od godz. 15:00 do 17:00 Wężowice od nr 1 do 9, dz. 2/2, dz. 15/2-10, dz. 14/1, dz. 17 i działki przyległe. Gm. Cieszków.

28.06 od godz. 8:00 do 13:00 Wrocławice od nr 22 do 26 i działki przyległe. Gm. Milicz.

1.07 od godz. 9:00 do 17:00 powiat oleśnicki Cieśle od nr 20 do 32F, 45AC, 45H-Z, oraz dz. 60/78-82, 55/30, 314, 532/2. Gm. Oleśnica.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 Ligota Mała 19DGHK, dz. 364/11,14,17,18,22. Gm. Oleśnica.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00

Solniki Wielkie od nr 25 do 28, 29a, od nr 30 do 33, 35, Kościół. Gm. Bierutów

26.06 od godz. 8:00 do 14:00

Solniki Małe 7B, od nr 8 do 11A, od nr 41 do 48, dz. 256, dz. 236/5, dz. 236/11 i działki przyległe. Gm. Bierutów.

26.06 od godz. 10:00 do 15:00 Wabienice od nr 2 do 12, od nr 100 do 111, dz. 170, 181/5. Gm. Bierutów.

27.06 od godz. 8:00 do 14:00 Bierutów ul. Dworcowa 1 (Dworzec PKP), Kolejowa od nr 1 do 7, dz. 11.

27.06 od godz. 8:00 do 14:00 Bystre 10D, dz. 457/3. Gm. Oleśnica.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat oławski Oleśnica Mała

26.06 od godz. 7:00 do 16:00 Miłoszyce ul. Przylesie, Brzozowa, Bzowa, Cisowa, Bukowa, Wrzosowa, Azaliowa, Magnoliowa, Klonowa, Asnyka dz. 32/12,13 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

28.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat strzeliński Kuropatnik: ul. Modrzewiowa, ul. Krajobrazowa od numeru 1 do 8, ul. Kaczerki, ul. Strzelińska od numeru 28 do 54, od 51 do 87, ul. Spacerowa od numeru 1 do 58, ul. Ogrodowa, ul. Wiśniowa, ul. Widokowa 1, 2, 4, 10, 18, 20 oraz obręb działek numer 419/14,

787/1, 550, 548/4, 548/2, 695/10, 676, 678

24.06 od godz. 7:00 do 18:00 Gęsiniec obręb działek numer 41/13

25.06 od godz. 7:00 do 16:00 Gościęcice Średnie od numeru 39 do 88

25.06 od godz. 7:00 do 16:00 Strzelin: ul. Powstańców Śląskich. ul. Michałkiewicza, ul. Popiełuszki 4, ul. Ząbkowicka numery od 19 do 33, 35, 37.

25.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wiązów: ul. Strzelińska oraz obręb działek numer 83/1,2,3.

26.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wiązów: obręb działek numer 54/14, 45/14.

28.06 od godz. 7:00 do 16:00 Rochowice

12.07 od godz. 7:00 do 20:00 powiat trzebnicki Bagno.

25.06 od godz. 7:30 do 9:00 Osolin osiedle "Drzewa", Stawowa, Klasztorna, Rozmarynowa, Rumiankowa, Tymiankowa, Śliwowa, Chmielowa, Piłsudskiego, Zielona, Szkoła.; Bagno.

25.06 od godz. 7:30 do 19:00 Bagno.

25.06 od godz. 17:00 do 19:00 Siemianice.

26.06 od godz. 7:30 do 15:00 Jagoszyce od nr 1 do 7 (dawny Łęgów).

26.06 od godz. 8:00 do 16:00 Morzęcin Wielki, Morzęcin Kolonia.

26.06 od godz. 9:00 do 13:00 Radziądz ul. Gajowa.

26.06 od godz. 9:00 do 16:00 Brochocin Hydrofornia.

27.06 od godz. 8:00 do 16:00 Brochocin.

27.06 od godz. 8:00 do 9:00 Brochocin.

27.06 od godz. 16:00 do 18:00

Strzeszów ul. Osiedlowa 9, od nr 24 do 30; Lipowa od nr 14 do 32; od nr 35 do 73; Polna; dz. 144/2,144/3; budynek szkolny.

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 Komorówko.

28.06 od godz. 8:00 do 9:00 Komorówko od nr 1d do 1g; dz. 108; 73/8; 40; 33/6; 28/2.

28.06 od godz. 9:00 do 17:00 Komorówko.

28.06 od godz. 16:00 do 18:00 Bychowo wodociągi, Kliszkowice Małe, Kliszkowice PGR.

1.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wałbrzyski WBW15330 R-Jabłów

28.06 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wołowski Wińsko dz. 1011/9; 1011/11; 1011/12; 1011/14; 1011/23; 1011/20; 1011/18; 1011/17; 1011/49; 1011/56; 1011/65.

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Małowice.

25.06 od godz. 8:00 do 15:00

Wołów ul. Ludowa od nr 7 do 27; Krzywy Wołów od nr 1 do 23.

25.06 od godz. 8:00 do 10:00

Wołów ul. Krzywy Wołów 7.

25.06 od godz. 10:00 do 15:00 Wołów ul. Ludowa od nr 7 do 27; Krzywy Wołów od nr 1 do 23.

25.06 od godz. 15:00 do 17:00 Małowice.

26.06 od godz. 8:00 do 15:00 Małowice.

27.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wołów ul. Wojska Polskiego 10, 10a, dz. 54/3.

27.06 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wrocławski Nasławice: ul. Lipowa 1A oraz obręb działek numer 56.

24.06 od godz. 7:00 do 16:00 Kiełczów ul. Bawarska, Południowa od nr 22 do 34 parzyste, od nr 27 do 37 nieparzyste, 34A, 37BDEFGHIJKL, Boczna 6DE, Sezamkowa 6, 8, Zachodnia od nr 1 do 5A. Gm. Długołęka.

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kiełczów ul. Słowicza, Szarotkowa, Bławatna, Sportowa od nr 16 do 53, Skowronkowa od nr 1 do 16, od nr 18 do 24 parzyste, 19, 19ABC, Zielona 5, 5B, 9,

dz. 315/24. Gm. Długołęka.

24.06 od godz. 8:00 do 14:00

Sobótka ul. Włosta Piotra.

25.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wysoka: Lipowa, Jeżynowa, Malinowa, Parkowa, Kutrzeby, Chabrowa od 10 do 14 parzyste.

25.06 od godz. 7:00 do 16:00 Żerniki Wrocławskie: Jesienna 15 oraz dz.217/22.

25.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wojnowice ul. Jelczańska 30 (Ferma Drobiu). gm. Czernica.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Wojnowice ul. Słoneczna, Pogodna. Gm. Czernica.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00

Dobrzykowice ul. Ogrodowa, Spokojna, Polna, Akacjowa, Krótka, Wiosenna i działki przyległe. Gm. Czernica.

25.06 od godz. 8:30 do 12:30 Wojnowice ul. Szczere Pole, Główna 21a, 25, 27, Pałac, Poprzeczna 7, 9, 18, Ogrodowa 1, 3, 5, Czereśniowa 1, 2, 5, 11, 13, od nr 4 do 24c parzyste, działka 208/3. Gm. Czernica.

25.06 od godz. 8:30 do 14:00

Domasław: dz.263.

26.06 od godz. 7:00 do 16:00 Komorowice: dz.242/2.

26.06 od godz. 7:00 do 16:00 Bielany Wrocławskie: dz.300/8 oraz Polski Związek Łowiecki.

26.06 od godz. 7:00 do 16:00 Bogdaszowice: ul. Leśna oraz obręb działek numer 386/2, 576/2.

26.06 od godz. 7:00 do 16:00 Kąty Wrocławskie ul. Wrocławska 52 oraz obręb działek numer 6,9/1.

26.06 od godz. 7:00 do 16:00 Mietków: ul. Lipowa

26.06 od godz. 7:00 do 16:00 Bielawa ul. Brzozowa, Leśna, Cisowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 Mokronos Górny: ul. Klonowa.

27.06 od godz. 7:00 do 16:00 Borowa ul. Wiązowa, Świerkowa od nr 11 do 36A i działki przyległe. Gm. Długołęka.

27.06 od godz. 8:00 do 14:00 Groblice: Polna od 37 do 43 nieparzyste oraz dz.148/5, dz.147/13 i dz.147/14, Słoneczna od 7 do 9 nieparzyste.

28.06 od godz. 7:00 do 16:00

Żerniki Wrocławskie: Migdałowa dz.272/6, Poziomkowa od 60 do 66 parzyste oraz dz.467/4.

28.06 od godz. 7:00 do 16:00 Kiełczów ul. Zgodna i działki przyległe. Gm. Długołęka.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Brzezia Łąka ul. Jagodowa, Leśna, Winogronowa, Sportowa od nr 7 do 11L, Wierzbowa 6, dz. 624, Wrocławska od nr 89 do 111 nieparzyste, 122BCD, dz. 427/13. Gm. Długołęka.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00

Pasikurowice ul. Kwiatowa od nr 7 do 15 nieparzyste, 20A, 20B, 21, 23, 24, OSP. Gm. Długołęka.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Małuszów: ul. Sportowa

1.07 od godz. 7:00 do 16:00 Domaszczyn ul. Spacerowa dz. 148/4 i działki przyległe. Gm. Długołęka.

1.07 od godz. 8:00 do 14:00 Chrzanów: ul. Domasławska

2.07 od godz. 7:00 do 16:00

Radwanice: Bzowa, Starowiejska, Stawowa, Polna, Wańkowicza, Wałowa od 50 do 52 parzyste, Wrocławska od 109 do 125 i od 60 do 70, Reja 2, Szkolna od 1 do 3 i od 2 do 14, Miedziana.

2.07 od godz. 7:00 do 16:00 Iwiny: Miodowa 23 oraz dz.136/21, dz.136/20 i dz.136/16.

3.07 od godz. 7:00 do 16:00 Garncarsko: ul. Nowowiejska 10 oraz obręb działek numer 244, 243/3.

4.07 od godz. 7:00 do 16:00 Cesarzowice: ul. Działkowa 1, 2 oraz obręb działek numer 76/11, 76/26.

4.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wojtkowice

5.07 od godz. 7:00 do 16:00 powiat zgorzelecki Studniska Górne, 74D, 74E, 74F.

24.06 od godz. 8:00 do 12:00 Zgorzelec, ul. Bolesławiecka 8, 9, ogródki działkowe.

24.06 od godz. 9:00 do 15:00

Zgorzelec, ul. Boczna od 2 do 15, Reymonta 15.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Ruszów, ul. Modrzewiowa od 2 do 7.

25.06 od godz. 8:30 do 13:30 Kunów, działka budowlana 186/45.

25.06 od godz. 9:00 do 14:00 Zgorzelec, Fugo.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 Radzimów Górny, od 16 do 16G.

27.06 od godz. 8:30 do 14:00

Węgliniec, ul. Kochanowskiego, Wschodnia, Leśna, Skrajna - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.06 od godz. 8:30 do 14:00 Węgliniec, ul. Kochanowskiego 9 - obiekty przedszkola.

28.06 od godz. 8:30 do 14:00 powiat złotoryjski Gozdno - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

24.06 od godz. 8:00 do 10:00 Gozdno - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

24.06 od godz. 14:00 do 16:00

Gozdno - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

25.06 od godz. 8:00 do 10:00 Gozdno - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

25.06 od godz. 14:00 do 16:00 Gozdno - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.06 od godz. 8:00 do 10:00 miejscowości Grodziec Podzamcze od nr 42 do nr 59, oraz Zamek Grodziec - brak prądu

26.06 od godz. 8:00 do 12:00 Gozdno - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

26.06 od godz. 14:00 do 16:00 Gozdno - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.06 od godz. 8:00 do 10:00 Gozdno - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

27.06 od godz. 14:00 do 16:00 Gozdno - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.06 od godz. 8:00 do 10:00

Gozdno - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

28.06 od godz. 14:00 do 16:00 Biegoszów, Gozdno, Zakład Lena - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

29.06 od godz. 14:30 do 16:00 powiat średzki Pustynka

27.06 od godz. 7:00 do 16:00 Piotrowice ul. Fabryczna od numeru 5 do 9, od 14 do 26.

28.06 od godz. 7:00 do 16:00

Miękinia: teren Piekarni u;. Kościuszki 20 oraz obręb działek numer 80, 76, ul. Zachodnia

28.06 od godz. 7:00 do 16:00 Brzezina: Topolowa, Rumiankowa, Bławatkowa, Bolesława Chrobrego, Makowa, Miodowa, Zbożowa, Rubinowa, Willowa, Polna, Jasna, Wolna, Klonowa, Jaworowa, Rumiankowa, Lawendowa i wszystkie do nich przyległe.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Osiek: ul. Akacjowa , Leśna ,Klonowa , Kasztanowa.

3.07 od godz. 7:00 do 16:00

powiat świdnicki Świebodzice ul. Elżbiety Królowej 1, 1A, od 84 do 124, ul. Bolesława Chrobrego od nr 1E do 1H, od 4F do 4I, od 5A do 6B, 8, 9, dz. nr 281/9, dz. nr 284/4, dz. nr 287/3, ul. Mieszka 1 dz. nr 276/6, dz. nr 493, dz. nr 492/2. Przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

24.06 od godz. 7:00 do 8:00 Świebodzice ul. Elżbiety Królowej 1, 1A, od 84 do 124, ul. Bolesława Chrobrego od nr 1E do 1H, od 4F do 4I, od 5A do 6B, 8, 9, dz. nr 281/9, dz. nr 284/4, dz. nr 287/3, ul. Mieszka 1 dz. nr 276/6, dz. nr 493, dz. nr 492/2. Przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

24.06 od godz. 14:00 do 15:00

Świebodzice ul. Ojca Pio od nr 4A do 17B, od nr 36 do 40, ul. Świdnicka od nr 36 do 48, od nr 52 do 56A, ul. Sportowa od nr 1 do nr 9, od nr 6 do nr 10, dz. nr 724, dz. nr 708/2, ul. Wojska Polskiego cała, ul. H. Modrzejewskiej cała, ul. Metalowców cała, ul. Chmielna 40 i 42. Przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

25.06 od godz. 7:00 do 8:00

Grochotów cały.

25.06 od godz. 8:00 do 18:00 Dobromierz ulica: Krótka 4 - 6, Cmentarna 8, 10, działka 142, 143/2, Chrobrego Działka 355/42;43, 355/61;62, 355/4;5, 355/31;32, Zaplecze zbiornika.

25.06 od godz. 9:00 do 14:00 Świebodzice ul. Ojca Pio od nr 4A do 17B, od nr 36 do 40, ul. Świdnicka od nr 36 do 48, od nr 52 do 56A, ul. Sportowa od nr 1 do nr 9, od nr 6 do nr 10, dz. nr 724, dz. nr 708/2, ul. Wojska Polskiego cała, ul. H. Modrzejewskiej cała, ul. Metalowców cała, ul. Chmielna 40 i 42. Przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

25.06 od godz. 14:00 do 15:00

Jaskulin dz. nr 37, dz. nr 96/7, dz. nr 398, dz.nr 400/10.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 Wyłączeni czasowo odbiorcy: Kłaczyna, Celów, WBW10060 R-DREWTRANS.

27.06 od godz. 7:00 do 8:30 Modlęcin Mała Kolonia.

27.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wyłączeni czasowo odbiorcy: Kłaczyna, Celów, WBW10060 R-DREWTRANS.

27.06 od godz. 17:30 do 19:00 Strzegom ul. Kamienna cała, ul. T. Kościuszki od nr 1 do nr 13 oraz 2A, ul. Krótka cała, ul. Bohaterów Getta 1, Rynek od nr 12 do 13, od nr 32-36A - przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego.

28.06 od godz. 7:00 do 15:00 Granica 178, 178A

28.06 od godz. 9:00 do 15:00 Mokrzeszów od nr 20 do nr 23, od nr 111, do 111G, od nr 115 do nr 122.

28.06 od godz. 9:00 do 16:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

