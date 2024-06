Ulewy na Dolnym Śląsku. Zalane ulice, ostrzeżenia przed gradobiciem | GDZIE JEST BURZA?

Godz. 11

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe przed burzami i ulewami dla całego kraju. Zachód Dolnego Śląska (Legnica i Jelenia Góra) objęty jest alertem drugiego stopnia, a wschód (Wrocław i Wałbrzych) pierwszego stopnia.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad – informują synoptycy z IMGW.