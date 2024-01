Gdzie na narty: Dolny Śląsk czy Czechy? Na których stokach narciarskich jest taniej?

Gdzie lepiej pojechać na narty? Dolny Śląsk czy Czechy?

Słoneczny weekend sprawił, że chętnych do zdobycia królowej Karkonoszy było sporo. Jak zawsze jednak nie wszyscy byli odpowiednio przygotowani na wyprawę. Zobacz jakie warunki panują na Śnieżce.

Stoki dolnośląskie – ceny 2-dniowych karnetów

Ski&Sun w Świeradowie-Zdroju: 310 zł

Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie: 285 zł

Karpacz Ski Arena: 280 zł

Czarna Góra Resort: 285 zł

Zieleniec: 280 zł

Jak pokazują oficjalne cenniki, 2-dniowe karnety na Dolnym Śląsku kosztują nieco taniej niż czeskie. Największą różnicę widać w przypadku Szpindlerowego Młyna, gdzie najdroższa wersja 2-dniowego skipassa (w Czechach droższe wersje są do kupienia przy kasie, taniej jest zamówić online) to aż 583 zł. Miejmy na uwadze jednak, że dostajemy tutaj do dyspozycji ponad 20 kilometrów tras. W przypadku najdroższego na Dolnym Śląsku Ski&Sun w Świeradowie-Zdroju, trasa ma 2,5 kilometra. Największym kompleksem narciarskim w Sudetach jest natomiast Zieleniec, z 23 km tras i ceną 280 zł za 2 dni szusowania. Gdzie pojechać? Wybór oczywiście pozostawiamy Wam.