Złote Koło, katedra bez hełmów i pokaz autobusów w rynku. Oto Wrocław około pół wieku temu

Kto pamięta jeszcze samochody zaparkowane w rynku i stację CPN? Okazuje się, że Wrocław lat 70. darzony jest wielkim sentymentem. Choć wiele urbanistycznych rozwiązań z tamtych lat trudno dziś zaklasyfikować do tych udanych, wspomnienia o kultowych miejscach przyćmiewają w pamięci wrocławian niedogodności sprzed pół wieku.

Dużo mniej w pamięć zapadły mieszkańcom stolicy Dolnego Śląska takie obrazki jak rabata kwiatowa na pl. Kościuszki, dziury w miejscach gdzie postawiono rozpoznawalne, wrocławskie budynki czy choćby niepozorny hotel Panorama w miejscu dzisiejszej Galerii Dominikańskiej.

O wiele częściej natomiast wspomina się wrocławską katedrę bez szpiczastych hełmów czy na przykład ulicę Złote Koło, której nazwa została uwieczniona w tytule znanego, filmowego kryminału. Budowa trasy W-Z sprawiła, że ulica ta zniknęła z planów miejskich.

W latach 70. XX wieku we Wrocławiu powstało kilka charakterystycznych, miejskich wizytówek. To wówczas na wrocławskim placu Grunwaldzkim wyrósł Manhattan. Także w tej dekadzie zaczęto wznosić Poltegor. Ukończono go jednak w kolejnej. Również w drugiej połowie lat 70. rozpoczęto budowę bloków z wielkiej płyty choćby tych na Nowym Dworze czy Kozanowie.