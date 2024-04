Perełki ukryte w największych miastach Dolnego Śląska. To trzeba zobaczyć na własne oczy!

Legnica miastem zabytkowych kamienic

Legnica leży nad Kaczawą, w środkowej części województwa dolnośląskiego, a prawa miejskie uzyskała przed 1252 rokiem. W 1241 roku w okolicach Dobrego Pola (ok. 7 km od Legnicy) doszło do starć między chrześcijanami a Mongołami. Zamek Piastowski wytrzymał oblężenie. W późniejszych wiekach był wielokrotnie przebudowywany, zyskując elementy renesansowe, barokowe oraz neogotyckie.

Uzdrowiskowa Jelenia Góra. O Cieplicach nie da się zapomnieć

Według jednej z najstarszych legend, Cieplice zostały odkryte przez Bolesława Wysokiego, który podążał za uciekającym jeleniem.

Przez ponad 500 lat, aż do 1945 roku, uzdrowiskowa część Jeleniej Góry należała do rodziny Schaffgotschów, którzy osiedlili się tu po pożarze zamku Chojnik. Cieplice do 1976 roku były samodzielnym miasteczkiem, znanym ze swoich zdrowotnych z właściwości. Do dziś przyjeżdżają tu kuracjusze z całej Polski, żeby skorzystać z zabiegów, oferowanych przez pobliskie sanatorium.