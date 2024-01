Warunki na Śnieżce wymagające, a niektórzy próbują ją zdobyć w dresach i trampkach

- Warunki rzeczywiście w sobotę były wymagające. Porywisty wiatr skutecznie zbierał już pod szczytem całą luźną warstwę śniegu pozostawiając jedynie lód, na spotkanie z którym nie wszyscy byli przygotowani - relacjonuje pan Grzegorz. - Bez raczków to proszenie się o wypadek, a niektórzy byli tu w dresach i trampkach. Jeden z turystów nie był w stanie utrzymać się na własnych nogach, dlatego wraz z kolegą sprowadziliśmy go ok. 200 metrów w dół - dodaje turysta, który w sobotę wszedł na szczyt.

Nie mamy wątpliwości. Pogoda w ten weekend była i jest dla turystów łaskawa. Nie oznacza to jednak, że wejście na Śnieżkę jest łatwe. Porywisty wiatr i mocny mróz od sobotniego poranka daje się wszystkim we znaki.

W sobotę temperatura na Śnieżce wahała się od ok. -12 do -8 stopnic Celsjusza, przy czym temperatura odczuwalna była o kilka stopni niższa. Dziś w niedzielę przez większość dnia będzie to -8 stopni Celsjusza.

Warunki w niedzielę (21 stycznia) są zdecydowanie lepsze do wędrowania, bo znacząco osłabł wiatr. Wczoraj w porywach dochodził do 25 m/s, a dziś będzie to ok. 10-15 m/s.

Podobnie jak wczoraj nie są planowane opady śniegu, za to turyści mogą się cieszyć ze znakomitej widzialności sięgającej 50 km.