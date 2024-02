Dziurawe ulice Wrocławia. Kierowcy zgłaszają je na potęgę! Czy 30 milionów złotych wystarczy na naprawę? Michał Perzanowski

W aplikacjach drogowych użytkownicy zgłaszają ubytki w jezdniach, aby ostrzegać się nawzajem. Alerty nie oszczędzają żadnej ulicy. Dziur w mieście jest nawet kilkaset.

ZDiUM we Wrocławiu poinformował w połowie lutego, że wykorzystał już 2,5 miliona złotych na naprawę dziur w jezdniach powstałych w wyniku mrozów. To 25 proc. pierwotnego budżetu. Biorąc pod uwagę fakt, że wciąż jest cała masa ulic, na których drogowców jeszcze nie było, środków na wypełnianie ubytków może nie wystarczyć. Co wtedy się stanie?