Konkurs na najgorszą dziurę w jezdni? Osiedlowi radni z Wrocławia ogłaszają konkurs fotograficzny na "najlepszy" ubytek

- Jeżeli pogoda pozwoli, to w najbliższych dniach nasze ekipy będą u Państwa na osiedlu m.in na ulicy Bierutowskiej i Irkuckiej i innych zgłoszonych do tej pory lokalizacjach. W kolejnych tygodniach w ramach Programu Szybkich Wymian Nawierzchni będą realizowane wymiany na ul. Litewskiej, od ul. Gorlickiej do ul. Żmudzkiej; czy ul. Królewskiej, od ul. Zatorskiej do ul. Wilanowskiej – komentuje Tomasz Jankowski z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.