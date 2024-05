Napad na pocztę we Wrocławiu. Policja zatrzymała sprawcę. Może mieć związek z innym napadem Remigiusz Biały

Policjanci z Wrocławia zatrzymali sprawcę napadu na pocztę, do którego doszło 10 maja. Mężczyzna paralizatorem zaatakował urzędniczki. Został zatrzymany bezpośrednio po przestępstwie. Ten napad może nie być jedynym na jego koncie. Służby zatrzymanego typują go także jako sprawcę napadu na pocztę przy Czarnieckiego, do którego doszło w marcu 2023 roku.