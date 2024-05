Juwenalia 2024 #WrocławRazem już niedługo. Na scenie Young Leosia. Przez miasto przejdzie pochód studentów. Są jeszcze bilety

Znamy szczegóły największego studenckiego święta we Wrocławiu. Juwenalia 2024 odbędą się pod hasłem #WrocławRazem. Będą zupełnie inne niż wszystkie dotychczasowe. Po wielu nieporozumieniach z poprzednich lat udało się w tym roku dogadać. Będą jedne, wielkie, wspólne juwenalia wszystkich wrocławskich uczelni.

Juwenalia #WrocławRazem na Tarczyński Arena

Dobrej muzyki nie zabraknie też na klubowej scenie Radia Luz . To prawdziwe źródło undergroundowych brzmień, elektronicznych eksperymentów, pulsującego basu i nie tylko! Przełomowe dźwięki zapewni ekipa akademickiej rozgłośni z Politechniki Wrocławskiej.

Samorządy Studenckie i rektorzy dogadali się. Co zaowocowało wspólnymi obchodami. Już za niespełna dwa tygodnie rozpocznie się największe w tym roku studenckie wydarzenie w naszym mieście – Juwenalia 2024 #WrocławRazem. W programie m.in. dwa dni koncertów na Tarczyński Arena Wrocław.

A studenci z całego Wrocławia będą bawić się na błoniach Stadionu Miejskiego we Wrocławiu – Tarczyński Arena.

Ostatnie bilety na juwenalia 2024

Do sprzedaży trafiła już trzecia, ostatnia pula biletów. Wejściówki można znaleźć na portalu ticketmaster, do którego link znajdziesz TUTAJ – KLIK! Za bilet jednodniowy należy zapłacić 89,99 złotych, a ze zniżką studencką cena wynosi 59,99 złotych. Karnet obecnie kosztuje 180,00 złotych, a dla studentów 89,99 złotych.

Pochód studencki przejdzie przez Wrocław!

Z okazji Juwenaliów w 2024 roku odbędzie się także pochód studencki. Barwny korowód juwenaliowy, pełen przebranych studentów wyruszy w środę, 22 maja, o godzinie 11:00 z placu Grunwaldzkiego i przejdzie przez most Grunwaldzki, plac Dominikański aż do placu Wolności, na którym studenci odbiorą klucze do miasta. A te osobiście przekaże prezydent Wrocławia.