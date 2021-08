Dzieci i kobiety klęczące pod murem w Lubinie. Policja: To dla bezpieczeństwa

Kilka dni temu w Internecie zaczęły krążyć zdjęcia, na których widać, że policjanci każą klęczeć pod murem dzieciom i kobietom. Dotarliśmy do Eugeniusza Zgirskiego, który wykonał te fotografie. Mówił, że w chwili, gdy zaczął robić zdjęcia, policjanci otoczyli te osoby tak, by nie udało się udokumentować tej sytuacji (zdjęcia znajdziecie na pierwszych slajdach w galerii do tego tekstu).

Co na to policja?

- Funkcjonariusze zastosowali taktykę bardzo zbliżoną do tej stosowanej w innych państwach, co często pokazują również media. Dla bezpieczeństwa swojego jak i innych, przygotowując osoby do sprawdzenia, czy posiadają niebezpieczne i zabronione przedmioty, zatrzymanych pozostawia się w takiej pozycji, aby ich ręce były widoczne, natomiast ruchy skrępowane, uniemożliwiające atak na funkcjonariuszy czy też inne osoby, samookaleczenie się, użycie siły, a także ucieczkę oraz odrzucenie przedmiotów zabronionych - mówi Wojciech Jabłoński z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i podkreśla, że w trakcie zamieszek 8 sierpnia różne osoby atakowały policjantów, rzucając przedmiotami i koktajlami Mołotowa i powodując w ten sposób bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia nie tylko funkcjonariuszy, ale i osób postronnych.