Śledztwo w sprawie śmierci 34-latka z Lubina zostało przeniesione do Łodzi

Czwartek, godz. 13.00

Śledztwo w sprawie śmierci 34-latka z Lubina będzie kontynuowane w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi. Szczegóły niebawem.

Środa, godz. 13.30

Wniosek o przeniesienie postępowania złożyła najpierw prokuratura w Legnicy. - Wpłynął do nas wniosek z prokuratury w Legnicy, aby postępowanie przenieść poza obszar Lubina – potwierdza Katarzyna Bylicka, rzecznik prokuratury rejonowej we Wrocławiu. - My, z uwagi na dobro postępowania i duży oddźwięk społeczny, postanowiliśmy złożyć własny wniosek do Prokuratury Krajowej, o przeniesienie sprawy poza obszar Dolnego Śląska.