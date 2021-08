Sprawa Bartosza S. z Lubina. Rodzice i ich pełnomocnicy zabrali głos

Podczas konferencji, która odbyła się 12 sierpnia po godzinie 13:00 przed budynkiem lubińskiej prokuratury rejonowej, pełnomocnicy rodziny przyznali, że zmarły Bartosz nie może jeszcze zostać pochowany, ponieważ wnioskowali o ponowną sekcję zwłok. - Bartek znajduje się w tej chwili w kostnicy w Lubinie, w zakładzie pogrzebowym. Wykonano szereg zdjęć. Ciało Bartka jest poturbowane - mówił dr Wojciech Kasprzak, adwokat rodziców. Ewentualna ponowna sekcja odbędzie się w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu.

- Po tym co widziałem nawet jakby Bartek przeżył, musiałby się bardzo długo leczyć. Nikt nas nie poinformował gdzie leży ciało. Musieliśmy sami szukać gdzie leży. Czy tak to wygląda w normalnym kraju? - wspominał ojciec Bartosza, Bogdan. Rodzina dostała już zgodę na pogrzeb, jednak do czasu , gdy ciało zmarłego nie zostanie ponownie przebadane, nie ma takiej możliwości. - Z żoną i córką chcemy syna jak najszybciej pochować. Cierpiał przed śmiercią, cierpi również dziś. Dopiero dziś powiedzieliśmy o tym wszystkim babci, dla mnie to wszystko jest nienormalne. Buduje mnie tylko to, że ludzie są wobec nas pomocni - dodał ojciec 34-latka.