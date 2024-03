Bunkry i schrony we Wrocławiu. Zobaczcie, gdzie się znajdują i jak wyglądają w środku

Wrocławskie bunkry i schrony pamiętają jeszcze czasy II wojny światowej. W połowie lat 40. zaadaptowały i rozbudowały je wojska radzieckie. Spacerując po parkach, lasach czy ulicach Wrocławia, wciąż zobaczyć można pozostałości tych budowli. Można je podzielić na podziemne (schron pod placem Solnym, pod placem Nowy Targ, na terenie Fortu Polanowice) oraz wolnostojące (m.in. przy pl. Strzegomskim, ul. Słowiańskiej czy Grabiszyńskiej).

Dziś czynnych schronów we Wrocławiu nie ma. Niektóre zostały wyremontowane i pełnią obecnie inną funkcję (np. schron pod pl. Solnym przerobiony został na muzeum, a ten pod Dworcem Głównym - na parking podziemny), inne zostały zapomniane i niszczeją.

Najbardziej znane są we Wrocławiu dwa schrony: przy pl. Strzegomskim i przy ul. Grabiszyńskiej. Zaprojektował je architekt Richard Konwiarz (jest także autorem projektu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu; współpracował on także z Maxem Bergiem przy projektowaniu Hali Stulecia).