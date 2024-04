Wrocław oddał hołd deportowanym w głąb Związku Sowieckiego. Sybiracy z całej Polski wspominali okrutny czas zsyłek

Pamięć o ofiarach wszystkich wywózek na Sybir szczególnie obecna jest we Wrocławiu, w którym po II wojnie światowej osiedliło się wielu tych, którzy uratowali się z „nieludzkiej ziemi”.

13 kwietnia 1940 r. rozpoczęła się druga deportacja polskich obywateli z okupowanych przez Związek Sowiecki wschodnich województw II Rzeczypospolitej. Na Syberię i do Kazachstanu wywieziono wtedy ponad 61 tys. osób.

Ich pamięć uczczono podczas Międzynarodowego Marszu Golgoty Wschody. Sybiracy z całego kraju zebrali się przy Sanktuarium Golgoty Wschodu na wrocławskim Wittigowie. Tam modlili się wspólnie na Mszy i wzięli udział razem z lokalnymi władzami i służbami mundurowymi w apelu pamięci.

- Większość z nas wtedy była dziećmi, jednak przeżycia, jakich doświadczyliśmy - szczególnie lata cierpień na zesłaniu - niezmiennie będą przywoływać niedające się zatrzeć dramatyczne wspomnienia. Wśród ofiar wszystkich deportacji znalazło się ok. 140 tys. polskich dzieci. Warunki deportacji prowadziły do fizycznego i psychicznego unicestwienia. To była skrajna sytuacja polskich rodzin, szczególnie tych, których ojcowie trafili do jenieckich obozów. Niewolnicza praca i głód powodowały wysoką śmiertelność. Liczba zgonów wśród dzieci była dwukrotnie wyższa niż dorosłych – przemawiał Kordian Borecko, prezes zarządu Związku Sybiraków.