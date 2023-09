Budowa kanalizacji na ul. Jarnołtowskiej. Inwestycja miała zakończyć się ponad rok temu, ale trwa nadal

Droga zamknięta dla przedsiębiorców. Na otwarcie jeszcze poczekają

- Funkcjonowanie obecnej organizacji ruchu zastępczego na ul. Jarnołtowskiej zostało przedłużone do końca września na wniosek Rady Osiedla, skierowanego do Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Głównym argumentem Rady Osiedla było szybsze wykonanie docelowego odtworzenia nawierzchni (ułożenie nowego asfaltu) na ul. Jarnołtowskiej. Dojazd do posesji i ruch lokalny cały czas jest zapewniony – tłumaczy powód przedłużenia prac Martyna Bańcerek, rzecznik prasowy MWPiK .

Kiedy koniec remontu ul. Jarnołtowskiej?

W rozmowie z nami zaznacza, że co tydzień w radzie budowy bierze udział Rada Osiedla, która na bieżąco konsultuje zmiany w komunikacji. Razem z nową siatką połączeń od 3 września, na Jerzmanowo-Jarnołtów kursuje linia 142 . Zamknięta ul. Jarnołtowska na wysokości numeru 60 wymusiła jednak wprowadzenie zmian na trasie. Kursowanie autobusów kończy się na przystanku „Kośnego” przy ul. Jerzmanowskiej. Dalej jadą do pętli na Ratyniu. Według MPWiK, taki przebieg linii będzie obowiązywał do końca września.

Aby zniwelować utrudnienia, na odcinku od skrzyżowania ulicy Jerzmanowskiej i Kośnego do ulicy Jarnołtowskiej (na wysokości posesji nr 60) kursuje bezpłatny bus uruchomiony przez wykonawcę remontu. Drugi bezpłatny bus kursuje na odcinku od skrzyżowania ulicy Jarnołtowskiej i Samotworskiej do podwrocławskiej miejscowości Samotwór. Od strony Wrocławia do Samotworu, Skałki i Kłębic mieszkańcy mogą dojechać dodatkowo linią 947. Natomiast kursy linii nocnej realizowane są do Ratynia przez autobus numer 249.